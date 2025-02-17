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07:47, 17 февраля 2025Экономика

В Москве прошла самая холодная ночь

Синоптик Леус: температура ночью в столице составила минус 12,7 градуса
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Москва обновила температурный минимум года. Температура в ночь на понедельник, 17 февраля, на базовой метеостанции ВДНХ составила минус 12,7 градуса, сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Природа обновляет в Москве температурный минимум года третий день подряд. Минувшая ночь стала самой холодной с начала года. На других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от минус 11,5 градуса на Балчуге до минус 16,3 в Бутово. В Подмосковье холоднее всего было в Клину, там морозы окрепли до минус 17,5 градуса.

Синоптик отметил, что данные касаются состояния на 6 часов утра, и в ближайшие 2-3 часа температура может ещё немного понизиться.

Леус напомнил, что 17 февраля в прошлом знаменовалось днем Николы Студеного. В этот день часто были морозы, а поговорка гласила «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору».

Согласно прогнозам, февральское похолодание достигло своего максимума, и уже начиная со вторника, 18 февраля, температурные показатели будут постепенно повышаться. Однако до конца рабочей недели температурный фон останется на 2-5 градуса ниже климатической нормы. Оттепелей в московском регионе стоит ждать на следующей неделе.

Ранее синоптики пообещали аномально теплую весну практически во всех российских регионах.

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