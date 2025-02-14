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14:40, 14 февраля 2025Экономика

Россиянам пообещали аномально теплую весну

KP.RU: Весна будет аномально теплой почти во всех регионах России
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Весна будет аномально теплой почти во всех регионах страны. Такую погоду россиянам пообещали метеорологи, опрошенные KP.RU.

По словам экспертов, в предстоящем сезоне продолжится глубокий перенос разогретых атлантических воздушных масс, из-за чего температура на европейской территории РФ, Урале, в Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке будет более чем на градус превышать норму. Так, в столичном регионе март прогнозируется на 2,1 градуса теплее обычного, а весна в целом — на 1,7 градуса. Более сильные аномалии, по прогнозам специалистов, ожидаются на полуострове Ямал и архипелаге Новая Земля, где весна будет на два-три градуса теплее.

Помимо вышеуказанных частей страны, март окажется теплым для жителей других регионов Центральной России — Твери, Смоленска, Тулы, Брянска, Орла, Курска, Липецка, Рязани и Белгорода, а также Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Перми. В Поволжье и Сибири, поделились информацией метеорологи, пик погодной аномалии будет наблюдаться в апреле, особенно сильно она проявится в Волгограде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, Омске, Уфе, Казани и Самаре. Они уточнили, что в период с марта по май включительно в Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре столбики термометров в среднем будут показывать значения на 1,5-1,8 градуса выше нормы.

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«Из-за теплой весны вегетационный период у растений, в том числе этап цветения, начнется раньше обычного. К сезону поллиноза (аллергии на пыльцу) тоже следует готовиться заранее», — предостерегли эксперты.

Что касается осадков, в столице в марте их выпадет около 40 миллиметров, что достаточно много после бесснежного февраля. В мае их будет еще больше — 60 миллиметров, полагают специалисты. Сырая весна ждет и краснодарцев с ростовчанами — там выпадет 180 и 145 миллиметров соответственно.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что оттепель вернется в Москву после 21 февраля.

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