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13:59, 17 февраля 2025Экономика

Москвичи заинтересовались новостройками

Nikoliers: Спрос на жилье в новостройках Старой Москвы вырос на 30 %
Мария Черкасова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Спрос на жилье в новостройках Старой Москвы в январе 2025 года вырос на 29 процентов год к году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчет аналитиков консалтинговой компании Nikoliers.

Речь идет о продаже жилья в старых границах Москвы без учета элитного сегмента, оптовых сделок и сделок с юрлицами. Количество сделок в первом месяце года составило почти 4,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ).

В ипотеку было куплено 39 процентов жилья, остальной объем пришелся на сделки с рассрочкой и стопроцентной оплатой. В среднем квартира по итогам января оценивалась в 524 тысячи рублей за квадратный метр. Рост таким образом составил четыре процента к декабрю и 18 процентов год к году.

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В компании заключили, что в целом объем спроса на столичном рынке новостроек вернулся к значениям 2019-2020 годов, когда было зарегистрировано в среднем 5 тысяч ДДУ в месяц, а программа льготной ипотеки еще не действовала.

Эксперты спрогнозировали в 2025 году похожий объем спроса за счет увеличения доли сделок в рассрочку. Ожидается, таким образом, что за год будет заключено примерно 64,4 тысячи сделок.

При этом наиболее стабильный спрос ожидается в сегментах, не зависящих от заемных средств покупателей — в бизнес-, премиум- и элит-классах. В комфорт-классе специалисты ожидают дальнейшее снижение продаж.

По данным столичного управления Росреестра, общее количество продаж жилья, в том числе нежилого, в новостройках в Москве в январе 2025 года увеличилось по сравнению с январем прошлого года на 13 процентов, до шести тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ).

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