Муцениеце рассказала о первой за несколько месяцев встрече с сыном

Агата Муцениеце рассказала, что случайно встретила живущего с Прилучным сына

Актриса Агата Муцениеце рассказала, как случайно встретила в магазине сына, который живет с ее бывшим мужем Павлом Прилучным. Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Агата сообщила, что после концерта ее нового бойфренда Петра Дранги они заехали в супермаркет, где увидели Тимофея.

«Представляете, так бывает, просто в магазине встретились. Не могу сказать, что он мне говорил что-то приятное. Вообще странно это, все-таки мальчик… Ладно, не будем о грустном», — призналась подписчикам Муцениеце.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце рассказала о нежелании 12-летнего сына Тимофея общаться с ней. Сейчас подросток проживает с папой.