Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:57, 17 февраля 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили продвижение ВС России в ДНР и Харьковской области

DeepState подтвердил продвижение ВС России в ДНР и Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState подтвердил взятие ВС России населенного пункта Срибное на покровском (красноармейском) направлении в ДНР. Также отмечается продвижение российские военных на кураховском направлении в районе населенного пункта Дачное и Улаклы.

Аналитики подчеркнули успешное продвижение ВС России к юго-востоку от Новоселки в ДНР. DeepState также отметил наступление российских войск в районе населенного пункта Фиголевка к северу от Новомлынска на правом берегу реки Оскол.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко озвучил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рубежах ЛНР за неделю. Эксперт также подчеркнул, что ВС России нанесли поражение живой силе и технике и заняли более выгодные рубежи и позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Ростовской области задержан второй за две недели вице-губернатор. В чем его обвиняют?

      Большинство россиян пожаловались на одно действие мошенников

      Раскрыты подробности требований США в сделке по минералам Украины

      Порошенко пожаловался на невозможность купить кофе на заправке

      ВС России нанесли удар по производству дронов ВСУ

      Россиянин похитил из ювелирного магазина украшения на 1,4 миллиона рублей

      Россия нанесла удар по портам и аэродромам Украины

      Минобороны отчиталось о сбитых французских и американских снарядах

      43-летняя Джессика Альба показала внешность без макияжа

      Россиянам стали доступны билеты за границу со скидками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше