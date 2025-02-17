На Украине подтвердили продвижение ВС России в ДНР и Харьковской области

DeepState подтвердил продвижение ВС России в ДНР и Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState подтвердил взятие ВС России населенного пункта Срибное на покровском (красноармейском) направлении в ДНР. Также отмечается продвижение российские военных на кураховском направлении в районе населенного пункта Дачное и Улаклы.

Аналитики подчеркнули успешное продвижение ВС России к юго-востоку от Новоселки в ДНР. DeepState также отметил наступление российских войск в районе населенного пункта Фиголевка к северу от Новомлынска на правом берегу реки Оскол.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко озвучил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рубежах ЛНР за неделю. Эксперт также подчеркнул, что ВС России нанесли поражение живой силе и технике и заняли более выгодные рубежи и позиции.