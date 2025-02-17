Стали известны потери ВСУ на рубежах ЛНР за неделю

Марочко: Потери ВСУ за неделю на рубежах ЛНР составили порядка 5,4 тысячи бойцов

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рубежах Луганской народной республики (ЛНР) за неделю с 8 по 14 февраля составили порядка 5,4 тысячи бойцов. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Наши подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике, заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное», — написал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также сообщил о потере ВСУ на рубежах региона за указанный период 25 танков, 91 орудия полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал потери среди военнослужащих ВСУ. По его словам, они составляют более 46 тысяч человек.