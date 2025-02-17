Зеленский назвал потери среди служащих ВСУ

Зеленский сообщил о 46 тысячах погибших служащих ВСУ

Украина зафиксировала более 46 тысяч убитых служащих Вооруженных сил страны (ВСУ) и свыше 350 тысяч раненых. Такие данные о потерях назвал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

Кроме того, десятки тысяч пропали без вести или оказались в плену. «И есть еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находятся в плену. Наверняка знать нельзя, потому что пропавшие без вести могут быть мертвы или могут быть в плену», — отметил украинский лидер.

При этом Зеленский признал, что потери ВСУ могут быть выше на десятки тысяч.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал Зеленского за слова о потерях ВСУ. По словам парламентария, из 29 тысяч населенных пунктов под контролем Киева остались около 23 тысяч. Озвученные украинским президентом потери означают, что в среднем на каждом кладбище будет не более двух могил солдат ВСУ.