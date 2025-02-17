Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:58, 17 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал потери среди служащих ВСУ

Зеленский сообщил о 46 тысячах погибших служащих ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина зафиксировала более 46 тысяч убитых служащих Вооруженных сил страны (ВСУ) и свыше 350 тысяч раненых. Такие данные о потерях назвал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

Кроме того, десятки тысяч пропали без вести или оказались в плену. «И есть еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находятся в плену. Наверняка знать нельзя, потому что пропавшие без вести могут быть мертвы или могут быть в плену», — отметил украинский лидер.

При этом Зеленский признал, что потери ВСУ могут быть выше на десятки тысяч.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал Зеленского за слова о потерях ВСУ. По словам парламентария, из 29 тысяч населенных пунктов под контролем Киева остались около 23 тысяч. Озвученные украинским президентом потери означают, что в среднем на каждом кладбище будет не более двух могил солдат ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах США и России. Как на это отреагировали на Украине?

      Появились кадры мощного пожара после попытки атаки ВСУ на нефтезавод Кубани

      Суд в Москве оштрафовал Центробанк

      Рианна показала фигуру в откровенном боди

      Женщины рассказали о самых ошеломительных секс-провалах

      Зеленский назвал потери среди служащих ВСУ

      USAID заподозрили в организации завоза мигрантов в Россию

      В Белом доме отреагировали на отказ Зеленского от сделки с США

      Стали известны лучшие и худшие регионы России по качеству жизни

      Глава фондовой биржи попался на съемке фото под юбками у 17-летних девушек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше