Нардеп Гончаренко: За месяц на Украине закрылись более 60 тысяч предпринимателей

За январь 2025 года на Украине закрылись более 60 тысяч предпринимателей. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, это почти втрое больше, чем тех, кто решился открыть собственное дело. Депутат связал это с повышением налогов, которое стало непосильным для малого бизнеса. В этом он обвинил главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

«Вместо того чтобы поддерживать предпринимателей в сложные времена, государство создает для них дополнительные преграды. Малый бизнес — это не только налоги в бюджет, но и рабочие места, товары и услуги, которые формируют экономику. И вместо стимулирования развития — политика выживания», — заключил Гончаренко.

Ранее на Украине предрекли коллапс из-за проблем с отсрочками от мобилизации. Согласно изменениям в законе о бронировании от мобилизации на Украине, все предприятия, чьи работники получили отсрочку, должны пройти процедуру по ужесточенным правилам до 28 февраля.

