Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:54, 17 февраля 2025Мир

На Западе раскритиковали саммит стран Европы в поддержку Украины

Филиппо: Европа проводит саммит войны вместо урегулирования конфликта
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейский союз (ЕС) и его политические элиты проводят «саммит войны» вместо урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил ТАСС французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя планируемый 17 февраля в Париже саммит по оказанию помощи Киеву.

«С самого начала было понятно, что Евросоюз следует логике поддержания конфликта и препятствует мирным переговорам. Обычно для урегулирования конфликтов организуются саммиты мира. Здесь речь идет о "саммите войны", чтобы не дать прекратиться конфликту, шанс на разрешение которого сейчас появился», — рассказал политик.

Филиппо также добавил, что подобная встреча является «саммитом ястребов», что вызывает большое беспокойство. Он также указал, что другие страны мира хотят завершения боевых действий, а не поддержания Киева оружием.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что Европа хочет укрепить переговорные позиции Украины, что станет центральным сюжетом в ходе встречи лидеров региона на экстренной встрече в Париже, которая состоится 17 февраля. Дополнительно уточняется, что в саммите примут участие представители Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также ЕС и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Ростовской области задержан второй за две недели вице-губернатор. В чем его обвиняют?

      Большинство россиян пожаловались на одно действие мошенников

      Раскрыты подробности требований США в сделке по минералам Украины

      Порошенко пожаловался на невозможность купить кофе на заправке

      ВС России нанесли удар по производству дронов ВСУ

      Россиянин похитил из ювелирного магазина украшения на 1,4 миллиона рублей

      Россия нанесла удар по портам и аэродромам Украины

      Минобороны отчиталось о сбитых французских и американских снарядах

      43-летняя Джессика Альба показала внешность без макияжа

      Россиянам стали доступны билеты за границу со скидками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше