Филиппо: Европа проводит саммит войны вместо урегулирования конфликта

Европейский союз (ЕС) и его политические элиты проводят «саммит войны» вместо урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил ТАСС французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя планируемый 17 февраля в Париже саммит по оказанию помощи Киеву.

«С самого начала было понятно, что Евросоюз следует логике поддержания конфликта и препятствует мирным переговорам. Обычно для урегулирования конфликтов организуются саммиты мира. Здесь речь идет о "саммите войны", чтобы не дать прекратиться конфликту, шанс на разрешение которого сейчас появился», — рассказал политик.

Филиппо также добавил, что подобная встреча является «саммитом ястребов», что вызывает большое беспокойство. Он также указал, что другие страны мира хотят завершения боевых действий, а не поддержания Киева оружием.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что Европа хочет укрепить переговорные позиции Украины, что станет центральным сюжетом в ходе встречи лидеров региона на экстренной встрече в Париже, которая состоится 17 февраля. Дополнительно уточняется, что в саммите примут участие представители Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также ЕС и НАТО.