Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 17 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли детали гарантий безопасности для Украины

Bloomberg: Британия обсудит готовность Европы отправить миротворцев на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Великобритания и Франция обсудят готовность Европы сформировать и отправить миротворческие силы на Украину после завершения конфликта, даже если некоторые страны не захотят этого делать. Об обсуждении гарантий безопасности сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Британские и французские официальные лица планируют обсудить готовность Европы сформировать миротворческие силы после завершения украинского конфликта, что станет частью предложения по привлечению большей помощи со стороны США, даже если некоторые страны не захотят этого делать», — передает западное издание.

Также источники раскрыли, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен рассказать президенту США Дональду Трампу, что Лондон «намерен сыграть ключевую роль в обсуждении мира на Украине», когда он посетит Вашингтон через две недели.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русские победили Украину». В США объявили о фактическом завершении конфликта

      В Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний. Что об этом известно?

      Акула-людоед стала преследовать молодого каякера и попала на видео

      Центробанк оштрафовали за нарушения правил хранения оружия. У регулятора нашли чужие пистолеты

      У москвича 25 раз за сутки остановилось сердце

      Раскрыты самые опасные аэропорты в России

      Жители Подмосковья сдали на переработку десятки тонн новогодних деревьев

      Момент уничтожения беспилотника над Краснодарским краем попал на видео

      Маск раскрыл правду о живущих в США вампирах

      На Западе раскрыли планы наемников ВСУ после Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше