На Западе раскрыли детали гарантий безопасности для Украины

Bloomberg: Британия обсудит готовность Европы отправить миротворцев на Украину

Великобритания и Франция обсудят готовность Европы сформировать и отправить миротворческие силы на Украину после завершения конфликта, даже если некоторые страны не захотят этого делать. Об обсуждении гарантий безопасности сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Британские и французские официальные лица планируют обсудить готовность Европы сформировать миротворческие силы после завершения украинского конфликта, что станет частью предложения по привлечению большей помощи со стороны США, даже если некоторые страны не захотят этого делать», — передает западное издание.

Также источники раскрыли, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен рассказать президенту США Дональду Трампу, что Лондон «намерен сыграть ключевую роль в обсуждении мира на Украине», когда он посетит Вашингтон через две недели.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева.