WSJ: Воевавшие в составе ВСУ наемники хотят отправиться в Израиль

Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранные наемники, преимущественно из Колумбии, хотят в случае урегулирования конфликта отправиться в Израиль, где продолжат свою деятельность. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Я попытаюсь поехать воевать в Израиле», — приводит издание слова одного из колумбийских наемников, прокомментировав перспективы окончания конфликта на Украине.

При этом он не уточнил за какую из сторон он планирует участвовать в боевых действиях — Израиль или палестинское радикальное движение ХАМАС. Также уточняется, что власти Колумбии стремятся блокировать выезд из страны наемников, так как многие из них являются ветеранами войн наркокартелей.

15 января ленинский районный суд Курска заключил под стражу предполагаемого наемника из Колумбии, который незаконно вторгся в Курскую область и участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. По версии следствия, иностранец незаконно пересек границу России и участвовал в боях против России в качестве наемника на территории Курской области. О его аресте ходатайствовало военное следствие.