В офисе Зеленского заявили о начале выдачи паспортов украинским мужчинам за границей

Верещук: проживающим за границей украинским мужчинам начали выдавать паспорта

Находящимся за границей украинским мужчинам в возрасте 18-60 лет, заявки которых были поданы до 24 апреля 2024 года, начали выдавать паспорта. Об этом заявила заместитель руководителя офиса президента Украины Ирина Верещук, пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам чиновницы, президент Украины Владимир Зеленский месяц назад поручил решить вопрос выдачи паспортов украинцам за рубежом. В государственной миграционной службе Украины отметили, что те, кто подал документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года, смогут получить их за границей без предъявления каких-либо дополнительных документов.

Между тем издание подчеркивает, что у украинских мужчин требуют приложение «Резерв+» и военно-учетные документы для получения паспортов.

В декабре сообщалось, что паспортные сервисы за границей массово отказывают не стоящим на военном учете 18-летним украинцам в выдаче паспортов, включая загранпаспорт.