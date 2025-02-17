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13:30, 17 февраля 2025Путешествия

Напавшую на россиянку в Таиланде таксистку обвинили в похищении девочки из русской семьи

Избившую россиянку на Пхукете таксистку обвинили в похищении 14-летней девочки
Алина Черненко

Фото: Otan / Shutterstock / Fotodom

Тайскую таксистку, которая напала на российскую туристку на курорте Пхукет, обвинили в похищении 14-летней девочки из русской семьи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел в ноябре 2022 года. Во время поездки девочки на такси в школу та же самая женщина-водитель якобы повезла ее в другую сторону и начала выкрикивать ругательства в адрес подростка и ее родителей. Школьница записала матери голосовые сообщения, на которых слышны заявления тайки о том, что это «ее страна».

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Как пишет Telegram-канал, через какое-то время водитель высадила девочку в неизвестном месте и уехала. Позже родители забрали ребенка из кафе, в котором она осталась их ждать. Затем россияне написали заявление в полицию, но, по их словам, никакого расследования не проводилось. Теперь соотечественники утверждают, что за рулем машины была та самая тайка, которая избила российскую туристку в такси. Они хотят потребовать проведения очной ставки с участием их ребенка, чтобы та смогла ее опознать.

Информация о нападении на россиянку в такси Пхукета появилась 15 февраля. Женщина-водитель нецензурно обозвала иностранку, заявила, что это ее страна, и совершила нападение.

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