Россиянка выпрыгнула из машины из-за напавшей на нее таксистки в Таиланде

Россиянка выпрыгнула из машины из-за напавшей на нее таксистки на Пхукете

Россиянка выпрыгнула из машины из-за напавшей на нее таксистки на Пхукете, Таиланд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Елена (имя изменено) хотела вызвать такси через приложение Indrive, которое показало ей примерную цену — 968 батов. В свою очередь, водитель в личных сообщениях потребовал 1200 батов. В результате россиянка отменила заказ и вызвала новую машину — с водителем-женщиной.

Однако, когда автомобиль прибыл, указанная женщина сидела на пассажирском сиденье. Она нецензурно обозвала иностранку, заявила, что это ее страна, и совершила нападение. По словам россиянки, она поняла, что перед ней оказалась водитель отмененного ранее такси.

Впоследствии туристка зафиксировала травмы и написала заявление в полицию. Также она рассказала об инциденте в соцсетях и нашла других людей, пострадавших от той же водительницы. В свою очередь, поддержка сервиса Indrive не отреагировала на жалобу россиянки, и напавшая на нее сотрудница продолжила работать, используя другой аккаунт.

В декабре 2024 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист вытолкнул пенсионерку из автомобиля и избил из-за одной просьбы.