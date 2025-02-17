НАТО захотела перенять боевой опыт Украины

Замгенсека НАТО Шекеринска: Союзники по альянсу будут перенимать опыт ВСУ

Союзники по НАТО будут перенимать боевой опыт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по противостоянию России в учебном центре «НАТО — Украина» в Польше. Об этом сообщила замгенсека альянса Радмила Шекеринска, ее цитирует РИА Новости.

«Мы будем слушать, учиться и действовать по опыту наших украинских друзей», — сказала чиновница.

Как отметил на совместной пресс-конференции министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, центр «НАТО — Украина» — реальный институт в структуре альянса, созданный Киевом и его союзниками. «Мы создаем организации, которые позволяют обмениваться опытом и совершенствовать навыки и умения», — подчеркнул он.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшаве необходимо получить ядерное оружие для противостояния России в условиях, когда «американцы подрывают НАТО».