Генерал Скшипчак: Польше нужно получить ядерное оружие из-за угрозы от РФ

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшаве необходимо получить ядерное оружие для противостояния России, от которой якобы исходит угроза. Свое мнение он выразил в интервью польскому изданию Fronda.

«Американцы подрывают НАТО. В этой ситуации определенно нужно подумать, не стоит ли говорить с теми членами НАТО, у которых есть ядерное оружие, чтобы они поделились им с нами», — сказал он.

При этом, по его словам, это обсуждение приведет к переполоху на международной арене. Несмотря на это, считает генерал, данную тему все равно стоит поднять.

Что касается противостояния с Россией, то, добавил Скшипчак, с ней Польше даже не стоит меряться силами. «Русские нас просто раздавят», — резюмировал он.

В 2024 году президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие НАТО. Дуда также подчеркнул, что Варшава имеет обязательства в рамках членства в военном блоке. В связи с этим практика размещения ядерного оружия является «простой реализацией общей политики».

Затем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский добавил, что размещение в Польше ядерного оружия НАТО в рамках программы Nuclear Sharing лучше не обсуждать публично.