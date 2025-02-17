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18:56, 17 февраля 2025Бывший СССР

Небензя предрек Украине безвозвратную потерю территорий

Небензя: Украина потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Украина безвозвратно потеряла Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Украина потеряла не только Крым, но и ДНР и ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области», — подчеркнул дипломат.

Небензя предрек Украине безвозвратную потерю территорий и указал на несоблюдение властями Украины прав русскоязычного населения в период с 2014 года. Постпред при ООН подчеркнул, что в настоящий момент Киеву нужно исправлять ситуацию не на вошедших состав России территориях, а в остающихся под его контролем регионах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность территориальных уступок Украине. Министр подчеркнул, что подобные обсуждения в процессе мирного урегулирования конфликта невозможны.

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