Лавров: Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине

Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине в процессе урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории можно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими или без людей? С одними редкоземельными металлами», — сказал глава МИД России.

Лавров напомнил, что советское руководство при образовании СССР решило включить огромные русские территории в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Сделано это было по причинам, о которых много раз говорил президент России Владимир Путин.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что ждет от России уступок территорий для урегулирования конфликта на Украине. При этом Келлог не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь.