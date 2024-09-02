Путин назвал передачу Крыма Украине подарком Хрущева

Путин: Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР

Руководитель СССР Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, который прежде входил в состав РСФСР. Об этом в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, процесс создания Украины начался в 1917 году, когда на этих территориях стали появляться «неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования», не имевшие четких границ. Путин отметил, что уже после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал УССР часть территорий, ранее принадлежавших Польше, Румынии и Венгрии.

«В 1954 году Н.С.Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР. Границы союзных республик нарезались достаточно произвольно, исходя из "пролетарской необходимости". Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что решения лидеров СССР сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации на Украине. Он отметил, что на ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов.