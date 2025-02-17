Глава МИД Лавров: Руководство СССР передало Украине русские территории

Руководство Союза Советских Социалистических Республик (СССР) передало Украине территории, на которых жили русские люди. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что при образовании СССР руководством Советского Союза были сделаны территориальные уступки в пользу Украины. По словам главы российского дипведомства, они включали в себя огромные территории, на которых русские люди столетиями основывали города, строили заводы и порты, организовывали промышленность и сельское хозяйство.

«Территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас, были сделаны советским руководством при образовании Союза Советских Социалистических Республик. (...) Они были по причинам, о которых президент [России Владимир Путин] тоже много раз говорил, включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики», — заявил Лавров.

Ранее Владимир Путин заявил, что передача Украине Крыма была подарком со стороны первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. По его словам, процесс создания Украины начался в 1917 году, когда на этих территориях стали появляться «неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования», не имевшие четких границ.