Лавров рассказал о передаче Украине русских территорий

Руководство Союза Советских Социалистических Республик (СССР) передало Украине территории, на которых жили русские люди. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что при образовании СССР руководством Советского Союза были сделаны территориальные уступки в пользу Украины. По словам главы российского дипведомства, они включали в себя огромные территории, на которых русские люди столетиями основывали города, строили заводы и порты, организовывали промышленность и сельское хозяйство.
«Территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас, были сделаны советским руководством при образовании Союза Советских Социалистических Республик. (...) Они были по причинам, о которых президент [России Владимир Путин] тоже много раз говорил, включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики», — заявил Лавров.
Ранее Владимир Путин заявил, что передача Украине Крыма была подарком со стороны первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. По его словам, процесс создания Украины начался в 1917 году, когда на этих территориях стали появляться «неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования», не имевшие четких границ.