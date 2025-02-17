Небензя: Россия рассчитывает, что европейские политики вернутся к реальности

Россия рассчитывает, что европейские политики вернутся к реальности и не будут провоцировать президента Украины Владимира Зеленского на напрасное сопротивление. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Очень хочется надеяться, что десятая годовщина принятия резолюции 2202 [Совета Безопасности ООН] станет хорошим поводом для наших европейских коллег вернуться, наконец, к реальности и прекратить провоцировать Зеленского и его подельников на бессмысленное сопротивление», — отметил постпред.

С таким заявлением Небензя выступил на заседании, посвященном 10-й годовщине принятия резолюции 2202, которая утвердила Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Ранее постпред России заявил, что с приходом республиканцев к власти в США появились шансы на скорое завершение горячей фазы конфликта на Украине.