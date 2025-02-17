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18:59, 17 февраля 2025Мир

Россия указала на появление шансов на завершение горячей фазы конфликта на Украине

Небензя: Появились шансы на скорое завершение горячей фазы конфликта на Украине
Семен Александров (редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

С приходом республиканцев к власти в США появились шансы на скорое завершение горячей фазы конфликта на Украине. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, сообщает ТАСС.

«Все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру, наконец, активно включилась дипломатия», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США начинает звучать тема территориальных уступок в вопросе Украины. Он добавил, что пока неясно, кто в этом вопросе будет уполномочен президентом США Дональдом Трампом выступать от имени Вашингтона.

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