В МИД России рассказали о планах США по поводу Украины

Глава МИД России Лавров: В США обсуждают тему территориальных уступок Украины

В США начинает звучать тема территориальных уступок в вопросе Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, представители США начинают упоминать тему территориальных уступок со стороны Украины. Он добавил, что пока неясно, кто в этом вопросе будет уполномочен президентом США Дональдом Трампом выступать от имени Вашингтона. Лавров заключил, что американским дипломатам надо читать историю, как к тому призывает российский лидер Владимир Путин.

Ранее Лавров заявил, что на переговорах с делегацией из США в Саудовской Аравии Москва хочет послушать своих партнеров. По его словам, руководство России примет решение о дальнейших шагах после переговоров с американскими представителями.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рост заявлений о необходимости прекратить конфликт на Украине является позитивным фактом. Он подчеркнул, что еще два месяца назад многие мировые политики говорили о необходимости продолжать противостояние до поражения России.