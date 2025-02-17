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12:54, 17 февраля 2025Бывший СССР

Кремль прокомментировал заявления о необходимости прекратить конфликт на Украине

Песков: Отрадно, что в мире начали говорить о прекращении конфликта на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Рост заявлений о необходимости прекратить конфликт на Украине является позитивным фактом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал рост числа в мире заявлений о необходимости прекратить конфликт на Украине по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что еще два месяца назад многие мировые политики говорили о необходимости продолжать противостояние до поражения России.

Ранее Песков сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров и советник президента по международным делам Юрий Ушаков вылетят в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на переговоры с США по поручению российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь президента сказал, что стороны обсудят восстановление двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

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