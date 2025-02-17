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12:29, 17 февраля 2025Силовые структуры

Новые злоупотребления выявили в деятельности Корпорации развития приграничного региона

Новое дело завели во факту злоупотреблений в Корпорации развития Курской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В деятельности Корпорации развития Курской области выявлен новый преступный эпизод, вследствие чего было возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя комитета региональной безопасности Олег Горячев на заседании областного правительства, передает ТАСС.

По его словам, следственная часть МВД ведет расследование по статье 285 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями»).

Глава региона Александр Хинштейн пояснил, что расследуется сомнительная сделка о сдаче в аренду помещения площадью 1,1 тысячи квадратных метров и пяти машиномест в Москве.

3 февраля он сообщил, что следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Курской области. По нему проходят должностные лица министерства строительства Курской области, управления капитального строительства региона и «Корпорации развития Курской области». Они подписали акты ввода в эксплуатацию 37 ФАПов, построенных в 2024 году, хотя строительство по ним не было фактически завершено.

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