Объявившая о рождении ребенка от Илона Маска активистка обвинила его в гостинге

Активистка Эшли Сент-Клер обвинила Маска в отказе признавать их общего ребенка

Американская консервативная активистка Эшли Сент-Клер обвинила миллиардера, основателя SpaceX и главу департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илона Маска в гостинге. Об этом сообщает Daily Mirror.

15 февраля Сент-Клер объявила на своей странице в соцсети X, что пять месяцев назад родила ребенка, отцом которого был Маск. По ее словам, она не хотела рассказывать об этом раньше, чтобы защитить новорожденного от лишнего внимания.

Миллиардер пока не подтверждал рождение ребенка, но прокомментировал пост, в котором Эшли Сент-Клер обвинили в одержимости Маском и в планах соблазнить его, появившихся якобы еще в 2020 году. Он написал одно слово: «Ого».

В ответ на лаконичный комментарий Маска Сент-Клер упрекнула его в том, что он избегает ее и публично не признает общего ребенка. «Илон, мы пытались связаться с тобой в течение последних нескольких дней, но ты так и не ответил, — написала она. — Когда ты пойдешь на контакт с нами вместо того, чтобы публично реагировать на публикации человека, который только что опубликовал мои фотографии в нижнем белье, сделанные, когда мне было 15?»

Ранее Сент-Клер потребовала от Илона Маска публично признать их общего ребенка. Об этом сообщил ее представитель Брайан Гликлих в социальной сети X. По его словам, Маск и Сент-Клэр уже работают над соглашением о воспитании ребенка. При этом он выразил сожаление, что журналисты мешают конфиденциальности этого процесса.