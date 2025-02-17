Описан порядок действий в случае передачи личных данных мошенникам

Адвокат Иванова: В случае передачи данных мошенникам необходимо уведомить банк

Мошенники могут пользоваться личными данными россиян для того, чтобы брать кредиты от их лица и совершать иные преступления, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» адвокат Юлия Иванова. Она объяснила, что, в случае передачи мошенникам личных данных, необходимо обратиться в банк и в полицию.

«Если вы передали свои личные данные мошенникам, такие как СНИЛС, паспортные данные или пароли от служб, включая Госуслуги, важно немедленно принять меры для минимизации возможного ущерба, — сказала Иванова. — Обратитесь в банк, с которым связаны ваши счета, и сообщите о возможной компрометации данных. Измените пароли во всех ваших аккаунтах, особенно в тех, которые связаны с финансами или личной информацией».

Затем, по словам адвоката, следует обратиться в службу поддержки Госуслуг и уведомить о краже данных — специалисты помогут заблокировать учетную запись. Также, если были утеряны паспортные данные, Иванова рекомендовала заблокировать старый паспорт и уведомить МВД о краже.

«Подайте заявление в полицию по факту мошенничества. Это может помочь в расследовании и защите других граждан. Следите за возможным использованием ваших данных, проверьте кредитные отчеты и любые незнакомые транзакции, — посоветовала адвокат. — Также важно быть внимательными к тому, как и где вы делитесь своими личными данными в будущем. Обозначьте для себя привычки по безопасности, такие как не передавать данные незнакомым лицам, не открывать подозрительные ссылки и сообщения, а также использовать качественные антивирусные программы на своих устройствах».

Ранее сообщалось, что мошенники могут использовать СНИЛС россиян в своих целях. В частности, с его помощью злоумышленники могут попытаться оформить кредит на имя человека.