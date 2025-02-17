Опоздавшие на рейс россияне ногами выбили дверь терминала и побежали в самолет

«Авиаторщина»: Опоздавшие на рейс россияне выбили дверь аэропорта Новосибирска

Опоздавшие на рейс авиакомпании S7 российские пассажиры ногами выбили дверь терминала и побежали к самолету в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 37-летний Андраник и его 42-летний родственник Спартак должны были вылететь в родной Братск утром 17 февраля. Однако попасть на рейс им не удалось — на посадку они опоздали. Когда мужчины прошли все досмотры, двери самолета уже были закрыты.

Несмотря на это, пассажиры решили, что надежда еще есть, и нажали на кнопку пожарной сигнализации. После этого они ногами выбили дверь терминала и выбежали на поле, патаясь попасть в ближайший самолет по автотрапу.

Хулиганов удалось задержать, против них составили административные протоколы. Кроме того, планируется оценить нанесенный авиагавани материальный ущерб.

Ранее россиянин перелез через забор и нелегально проник на территорию аэропорта Сургута. Нарушителем оказался 26-летний житель села Куппа в Дагестане Магомед М., который ранее был судим за растрату.

