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20:09, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

Победивший рак ведущий рассказал о спасших ему жизнь слушателях

Победивший рак ведущий Тикстон заявил, что пойти к врачу его призвали слушатели
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Джэми Тикстон

Джэми Тикстон. Кадр: Heart / YouTube

Известный британский радиоведущий Джейми Тикстон, победивший рак гортани, заявил, что перед тем как у него обнаружили онкологическое заболевание, пойти к врачу его призвали слушатели. Об этом пишет Deadline.

По словам Тикстона, несколько слушателей заметили, что у него изменился голос. «Когда ведешь шоу на протяжении 20 лет, у тебя часто болит горло (...). Но парочка слушателей сказали: "Тебе действительно стоит сходить к врачу". И, думаю, во многом это спасло мне жизнь», — рассказал ведущий. Он отметил, что обратиться к медикам в то время его также призывала жена.

Уточняется, что всего Тикстону сделали три операции. Он отсутствовал на работе три месяца, после чего вернулся к своему радиошоу.

О том, что у ведущего обнаружили онкологическое заболевание, сообщалось в сентябре. Тикстон тогда рассказал, что у него нашли рак гортани первой стадии.

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