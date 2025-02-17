Подполье сообщило о взрыве в районе базы ВСУ в Киевской области

Лебедев: Взрыв прогремел в районе базы ВСУ в Киевской области

В районе базы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области прогремел взрыв с долгой детонацией. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Был слышен прилет в города Белая Церковь киевской области. Взрыв был за городом в направлении военной базы севернее района ДНС, рядом с микрорайоном Пионерская. Взрыв сопровождался долгой детонацией», — написал Лебедев.

По его словам, на территории базы формировались подразделения, связанные с тяжелой техникой и артиллерией, куда берут только опытных или достаточно здоровых военных.

