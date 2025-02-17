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16:00, 17 февраля 2025Мир

Польская полиция рассказала о повадках украинских мафиози

Gazeta Wyborcza: Украинские гангстеры хвастаются своими богатствами в Варшаве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

Приезжающие в Польшу украинские мафиози устанавливают жесткие порядки и не стесняются демонстрировать свои богатства. Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в полиции Варшавы.

«Мы хотим побороть в зародыше мафиозные группировки, состоящие из иностранцев и пытающиеся перенести на территорию Польши самые жестокие правила и обычаи», — цитирует издание главу польского МВД Томаша Семоняка.

Собеседники газеты в правоохранительных органах рассказали, что украинские гангстеры «любят хвастаться» незаконно заработанными деньгами, ездят на дорогих машинах и кичатся роскошным образом жизни.

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Как указали в полиции, украинские гангстеры в основном занимаются рэкетом, предлагая польским предпринимателям «крышу», сутенерством и в значительной степени контролируют рынок наркотиков в Варшаве.

Ранее депутат польского Сейма Витольд Туманович заявил, что украинские военнослужащие могут спровоцировать всплеск организованной преступности в Польше после окончания конфликта с Россией, и призвал запретить им въезд в страну.

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