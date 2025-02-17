Популярная актриса похвасталась фигурой в нижнем белье

Британская актриса Хелен Флэнаган похвасталась фигурой в нижнем белье

Популярная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган похвасталась фигурой в нижнем белье. Кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя телезвезда предстала перед камерой в комплекте, состоящем из бюстгальтера с косточками, трусов и пояса для чулок. При этом она показала стройное тело. В качестве украшений знаменитость выбрала серьги и черную заколку для волос. В то же время Флэнаган собрала пряди в небрежную укладку и нанесла мейкап в нейтральных оттенках.

В декабре 2024 года популярная актриса ответила на критику ее внешности без макияжа. Телезвезда поделилась видео, на котором продемонстрировала свои сборы для выхода в свет. Подписчики обратили внимание на размер губ знаменитости и принялись комментировать их под роликом.

