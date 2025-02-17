Порошенко: Зеленский четыре раза уклонялся от повесток в военкомат

Президент Украины Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от отправленной ему повестки в военкомат, чтобы избежать службы в Вооруженных силах страны (ВСУ). Об этом заявил экс-президент республики Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «Украинской правде».

«Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», — сказал политик.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о планах его сына, который еще не достиг мобилизационного возраста (25 лет), он заявил, что тот учится в высшем учебном заведении и, если ему придет повестка от территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), «будет действовать иначе, чем господин Зеленский».

В январе 2025 года на Украине арестовали имущество сына бывшего президента Петра Порошенко Алексея (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Отмечается, что его штрафовали за уклонение от мобилизации, однако он решил не оплачивать данный штраф.