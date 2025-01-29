Имущество сына Порошенко арестовали из-за уклонения от службы

На Украине арестовали имущество сына Порошенко из-за уклонения от службы

На Украине арестовали имущество сына бывшего президента Петра Порошенко Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из-за уклонения от службы. Об этом сообщает «Инсайдер» в Telegram.

Уточняется, что Алексей Порошенко проигнорировал все повестки, находясь в Лондоне. Его штрафовали за уклонение от мобилизации. Однако он решил не оплачивать штраф. В результате исполнительная служба постановила принудительно взыскать штраф, а пока он не будет оплачен — арестовать все имущество.

Сумма штрафа составляет 51 тысячу гривен (около 1,2 тысячи долларов). «Постановляю наложить арест на все имущество, принадлежащее должнику», — говорится в опубликованном документе.