Посольство отреагировало на сообщение об аресте россиянина в Польше

Посольство РФ в Варшаве: Власти Польши не сообщали об аресте россиянина

Власти Польши не сообщали посольству РФ в Варшаве об аресте гражданина России, о котором ранее заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали в дипломатическом представительстве.

«Информация об экстрадиции российского гражданина из Боснии и Герцеговины и задержании его в Польше в посольство от польских властей не поступала», — отреагировали в посольстве.

При этом в соответствии с российско-польской консульской конвенцией 1992 года Польша обязана уведомлять о задержании россиян в течение трех дней, добавили в диппредставительстве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 14 февраля рассказал об экстрадиции гражданина РФ из Боснии и Герцеговины и его аресте на польской территории. Россиянина подозревают в совершении диверсионных атак в Польше. Других подробностей премьер-министр не привел.

Ранее Дональд Туск заподозрил Россию в причастности к пожару в одном из торговых центров Варшавы. По его мнению, происшествие могло стать результатом действий российских спецслужб.