Пожаловавшейся на недостаток секса девушке дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, пожаловавшейся на недостаток секса с новым партнером. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказала, что ей и молодому человеку чуть за 20, больше года назад он стал ее первым партнером. Первое время они занимались сексом ежедневно или даже чаще, чем раз в день, а после бойфренд стал отказывать ей, ссылаясь на усталость. Он стал отказываться даже от оральных ласк. «Теперь мы занимаемся сексом примерно один или два раза в неделю, не трогаем друг друга между близостями. Я не уверена, нормально ли это», — задалась девушка вопросом.

В ответ Юзвяк отметил, что многие парни не чрезмерно сексуально активны даже в типичном для этого молодом возрасте. Коуч предположил, что произошел естественный переход от фазы «медового месяца» к менее возбудимому состоянию. «Возможно, он узнал что-то о своей или вашей сексуальности. Казалось бы, случайные вещи, не имеющие ничего общего с сексом, также могут быть губительны для отношений», — написал он, добавив, что некоторые партнеры чувствуют охлаждение из-за бытовых или речевых привычек другого.

Однако, как отметил эксперт, секс в отношениях все еще есть, и это неплохо.

Пытались ли вы добиться более частых физических контактов, обнимаясь с ним или держа его за руку? Вы с ним уже больше года, оба молоды — есть большая вероятность, что это не последние ваши отношения. Если они не приносит вам удовольствия, пришло время подумать о том, сможете ли вы оставаться в отношениях, не соответствующих вашим стандартам Рич Юзвяк секс-коуч

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены. По словам автора письма, теперь во время интимных игр он представляет, как его женщина развлекается с другими.