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17:03, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

Познер увидел надежду на улучшение отношений России и США

Познер заявил, что у него возникла надежда на улучшение отношений России и США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер высказался об изменениях отношений между Россией и США. Его слова передает издание «Абзац».

Комментируя новости о том, что в Россию собираются вернуться некоторые иностранные бренды, Познер отметил, что люди видят надежду на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном. «Действительно, хочется, чтобы как-то все сдвинулось с мертвой точки, чтобы не было такого противостояния. Конечно, возникает эта надежда, но предсказать, что будет в будущем, я не берусь», — порассуждал журналист.

Он также добавил, что развитие событий будет полностью зависеть от проводимой Россией и США политики. Отношения между странами улучшатся только в том случае, если их лидеры будут к этому стремиться, подчеркнул журналист.

В качестве примера Познер вспомнил телемост между СССР и США, который он вел. По его мнению, телемост стал возможен, так как к тому моменту сильно изменилась политика Советского Союза.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard хотят вернуться в Россию. По его словам, компании терпят убытки из-за ухода с российского рынка.

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