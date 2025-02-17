Премьер Польши высказался об идее отправки войск на Украину

Туск: Польша не отправит войска на Украину, но поддержит тех, кто это сделает

Варшава не отправит войска на Украину, но поддержит те страны, которые это сделают. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Мы не предусматриваем направления наших солдат на территорию Украины... В то же время мы будем поддерживать в логистическом и политическом плане те страны, которые захотят такие гарантии Украине дать — я бы сказал, физические гарантии», — отметил Туск.

Польский премьер заверил, что его страна продолжит поддерживать Киев «в организационном, гуманитарном аспекте и военной помощью». По словам Туска, вопрос помощи Польши Украине окончательно решен.

Ранее глава бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский заявил, что у европейских стран нет достаточного количества войск, которые можно было бы отправить на Украину.