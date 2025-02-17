В ЕС указали на одну проблему с отправкой войск на Украину

Бюро нацбезопасности Польши: У ЕС нет достаточно войск для отправки на Украину

У стран Европейского союза (ЕС) нет достаточного количества войск, которые можно было бы отправить на Украину. На эту проблему указал глава бюро национальной безопасности (BBN) Польши Дариуш Луковский в эфире Radio Zet.

«Если речь идет о контингенте в 100 тысяч человек, то мы говорим о силе, которая превышает корпус, большой корпус. И это не те силы, которыми сейчас обладает Европа, она не имеет таких войск (...) Посмотрите на Германию. У них, возможно, есть только одна дивизия, которую можно было бы задействовать, и то с большими усилиями», — отметил он.

По словам Луковского, миротворческая миссия на Украине заняла бы «минимум десятилетия». Он также добавил, что Варшава пока не планирует направлять своих военных в состав европейского миротворческого контингента, но отметил, что «этого нельзя исключить в будущем».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и Франция обсудят готовность Европы сформировать и отправить миротворческие силы на Украину после завершения конфликта, даже если некоторые страны не захотят этого делать. Кроме того, британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить свои войска на территории республики в качестве гарантий безопасности.