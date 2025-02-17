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17:32, 17 февраля 2025Мир

Премьер Словакии раскрыл позицию по отправке войск на Украину

Фицо: Словакия против членства Киева в НАТО и отправки войск на Украину
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

Словакия выступает против членства Киева в НАТО и отправки своих войск на Украину. Позиция страны по этим вопросам раскрыта в заявлении, размещенном на официальной странице премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Роберт Фицо повторно сделал акцент на своих подходах. Во-первых, он никогда не будет согласен с членством Украины в НАТО. Эта его позиция давно известна и последовательна. Во-вторых, Словакия не пошлет на территорию Украины никаких вооруженных сил», — утверждается в публикации.

Заявление было опубликовано по итогам переговоров Фицо с главой Евросовета Антониу Коштой. В ходе встречи словацкий премьер выразил недоумение по поводу участия Кошты в парижском саммите, где должен быть затронут вопрос размещения иностранных военных на Украине после урегулирования конфликта.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не станет отправлять войска на Украину, однако поддержит страны, которые решатся на этот шаг.

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