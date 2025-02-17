Раскрыто условие США для личной встречи Зеленского и Вэнса

«РБК Украина»: США выдвинули Киеву условие для личной встречи Зеленского и Вэнса

США перед личной встречей вице-президента Джея Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности поставили условие Киеву. Об этом сообщает «РБК Украина» со ссылкой на источники.

Отмечается, что власти Соединенных Штатов потребовали от украинской стороны подписать соглашение по добыче полезных ископаемых. «Но в итоге это условие удалось снять, встреча состоялась и так», — говорится в статье. При этом не уточняется, как власти Украины смогли избежать выполнения требования.

Ранее Вэнс напомнил о важности диалога России и Украины для разрешения конфликта. На встрече с Зеленским, которая состоялась 14 февраля в Мюнхене, политик отметил, что странам необходимо ответственно подойти к разрешению украинского кризиса.