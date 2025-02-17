Редкоземельный металл подорожал из-за торговой войны США и Китая

Bloomberg: Торговая война США и Китая разогнала цены на висмут до максимума

Важнейший редкоземельный металл висмут подорожал до десятилетнего максимума из-за торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, скачок цен произошел после того, как Китай в ответ на пошлины США добавил висмут в список товаров экспортного контроля. В итоге данный металл, который используется в автомобильных покрытиях, красках, низкотемпературных сплавах и литье, подорожал с 4 февраля на 38 процентов.

Между тем Китай является ведущим мировым поставщиком висмута. На его долю приходится 80 производства. А две трети американского импорта этого металла, в последние годы, поступали именно из КНР.

При этом около двух третей американского импорта этого металла в последние годы приходилось именно на КНР.

Ранее Bloomberg уже прогнозировал скачок мировых цен на вольфрам и ряд других металлов, после того как Китай ввел на них экспортный контроль. Речь идет о висмуте, индии, молибдене и теллуре.