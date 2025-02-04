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14:48, 4 февраля 2025Экономика

Некоторые металлы подорожают из-за торговой войны США и Китая

Bloomberg: Китай навредит оборонному сектору США, управляя рынком вольфрама
Кирилл Луцюк

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Решение Китая ввести экспортный контроль на вольфрам и другие металлы, используемые в электронной, авиационной и оборонной промышленности, говорит о том, что Пекин будет придерживаться более выверенного подхода в отношениях с Вашингтоном. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Оно напомнило, что, помимо вольфрама, который используется в ракетостроении, Пекин ввел экспортные ограничения на молибден, теллур, висмут и индий. Между тем именно на Китай приходится 80 процентов производимых в мире вольфрама и висмута. Поэтому, как заявил аналитик-исследователь консалтинговой компании Project Blue Люк Адрианс, решение китайских властей стало неожиданностью. В результате, скорее всего, пострадают такие отрасли, как оборонный сектор, где вольфрам является важнейшим материалом для производства боеприпасов.

Кроме того, вольфрам используется в автомобильной промышленности, а также для деталей двигателей и балансировочных грузов в аэрокосмическом секторе. Вольфрамовая проволока необходима при изготовлении кремниевых слитков на пластины для полупроводников и солнечных панелей, спрос на которые очень вырос за последние несколько лет.

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Издание признает, что альтернативные источники вольфрама разрабатываются и за пределами Китая. Например, в Австралии, Испании и Южной Корее. Однако потребуется время, чтобы на мировой рынок поступили значимые объемы. В связи с этим автор статьи напомнил, что в 2023 году Пекин поставил под более строгий государственный надзор галлий и германий, а в 2024 году ввел ограничения на экспорт сурьмы. Это привело к росту цен на эти металлы.

Ранее сообщалось, что после того как президент США Дональд Трамп решил ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию, КНР ответила похожими мерами в отношении американских нефти и сельскохозяйственной техники, а также сжиженного природного газа и угля. Кроме того, Пекин ввел контроль экспорта материалов, содержащих вольфрам, и начал расследование в отношении компании Google.

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