Китай ответил на начало Трампом торговой войны

Китай объявил о вводе тарифов на нефть, СПГ, уголь и сельхозтехнику из США

В ответ на решение президента США Дональда Трампа ужесточить торговую войну и ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию Пекин установил тарифы на поставки американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10 процентов, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15 процентов. Об этом со ссылкой на китайское Государственное управление по регулированию рынка сообщает Bloomberg.

Также введен контроль экспорта материалов, содержащих вольфрам, начато расследование в отношении компании Google на предмет нарушений антимонопольного законодательства, а в реестр ненадежных добавлены компании PVH и Illumina.

Министерство финансов Китая в своем заявлении осудило действия администрации Трампа. В Пекине подчеркивают, что одностороннее введение тарифов не способствует решению внутренних проблем США, но вместе с тем подрывает нормальное экономическое и торговое сотрудничество двух стран.

При этом эксперты отмечают, что ответ выглядит осторожным и взвешенным, поскольку он не влечет за собой серьезных последствий. Дело в том, что поисковые сервисы Google и без этого расследования недоступны в Китае с 2010 года, а импорт из США угля, нефти и СПГ китайскими предприятиями незначителен. Жестким ответом могли бы стать ограничения на поставки редкоземельных металлов, но эти меры, вероятно, Пекин приберег для дальнейших переговоров.

Ранее Трамп приостановил введение 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады после переговоров с лидерами этих стран. Стороны указали, что договорились усилить контроль на границе для пресечения контрабанды наркотиков. При этом глава Белого дома предупредил, что если экономическая часть сделки сорвется, то решение о тарифах все же вступит в силу.