Россиян предупредили о рассылке мошенниками поддельных штрафов

МВД предупредило, что мошенники отправляют поддельные письма о штрафах

Злоумышленники рассылают россиянам поддельные письма, в которых говорится о наличии у них задолженности. Об этом предупредило МВД, информацию ведомства передает ТАСС.

Сообщается, что в письмах, замаскированных под официальные, гражданина уведомляют о наличии задолженности и угрожают штрафом и арестом имущества, если не внести уже просроченный платеж.

К письму мошенники прилагают ссылку или QR-код, ведущие на страницу оплаты. При этом, отметили в ведомстве, заплатить штраф предлагается через систему быстрых платежей (СБП). В некоторых случаях злоумышленники предлагают «скидку» при использовании такой формы оплаты.

В МВД подчеркнули, что проверять наличие штрафов следует только на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) и портале «Госуслуги».

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Отмечалось, что злоумышленники могут использовать СНИЛС гражданина, чтобы оформить на него кредит.