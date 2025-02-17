Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:04, 17 февраля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 17 по 19 февраля
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов российскому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 17 по 19 февраля в горах Кубани выше 500 метров будет лавиноопасно. В связи с этим спасатели рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности.

Материалы по теме:
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021

В частности, сотрудники МЧС призвали граждан внимательно следить за изменением погоды и не выходить в горы в снегопад. «Избегайте мест возможного схода лавин, — добавили они. — Чаще всего они сходят со склонов крутизной более 30 градусов».

Ранее стало известно, что Краснодарский край стал самым гостеприимным регионом России за последние пять лет. Его рейтинг зафиксирован на отметке 100 баллов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров и Ушаков вылетят на переговоры с США

      Россиянка пыталась выяснить правду о муже на СВО и получила неожиданный ответ

      Минобороны заявило об уничтожении американского танка Abrams в Курской области

      Учителя захотели уволиться из элитной российской школы после изнасилования мальчика

      Эмма Стоун вышла в свет с набитыми попкорном карманами

      На Западе назвали предложение Зеленского о единой армии Европы несбыточной мечтой

      Российская армия отбила у ВСУ еще один населенный пункт в Курской области

      СК возбудил дело из-за травмированного ребенка в российском бассейне

      Раскрыты новые подробности о боях в Курской области

      Агент Головина оценил отказ украинца приветствовать россиянина перед матчем Лиги чемпионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше