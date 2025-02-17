Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 17 по 19 февраля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов российскому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 17 по 19 февраля в горах Кубани выше 500 метров будет лавиноопасно. В связи с этим спасатели рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности.

В частности, сотрудники МЧС призвали граждан внимательно следить за изменением погоды и не выходить в горы в снегопад. «Избегайте мест возможного схода лавин, — добавили они. — Чаще всего они сходят со склонов крутизной более 30 градусов».

Ранее стало известно, что Краснодарский край стал самым гостеприимным регионом России за последние пять лет. Его рейтинг зафиксирован на отметке 100 баллов.