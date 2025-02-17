Россиянам рассказали о продлевающем жизнь ожирении

Врач Малышева заявила, что ожирение на бедрах у женщин продлевает жизнь

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале об ожирении, которое способно продлить жизнь. Выпуск с объяснением доктора доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что до менопаузы у женщины поправляются бедра. «Это ожирение продлевает женскую жизнь. Чем больше бедра, тем длиннее жизнь», — заявила врач. Ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман добавил, что таким образом организм защищает женщину перед родами.

Однако после наступления менопаузы, отметил Гандельман, женщина может столкнуться с так называемым ожирением по мужскому типу. Малышева объяснила, что в этом случае поправляется живот. Такой вид избыточного веса, напротив, укорачивает жизнь, заключил Гандельман.

Ранее Малышева заявила, что россияне взбунтуются, если корвалол и валокордин будут выписывать по рецептам. Она поиронизировала, что покупатели этих препаратов устроят митинги на Красной площади.

