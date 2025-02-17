Shot: Спрос на путевки за границу вырос на 20 процентов из-за падения доллара

Россияне начали скупать путевки за границу на фоне падения курса доллара. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, спрос на отдых в других странах вырос на 20 процентов. Российские туристы пытаются воспользоваться укреплением рубля и начинают планировать поездки за рубеж на весну и лето.

Уточняется, что благоприятный курс затронет путешественников, которые в ближайшее время отправятся в Таиланд, Египет, Турцию и ОАЭ. Они смогут купить путевки по сниженной цене и выгодно обменять валюту. Как пишет канал, к 17 февраля туры подешевели в среднем на 10 процентов.

При этом другая часть туристов надеется на еще большее укрепление рубля и ждет более удобного момента для бронирования поездок.

Ранее россиян предупредили о возможности сэкономить десятки тысяч рублей на отдыхе в Турции. Из-за падения курса доллара и евро цены на размещение в некоторых турецких отелях снизились.