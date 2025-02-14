Россиян предупредили о возможности сэкономить десятки тысяч рублей на отдыхе в Турции

АТОР: Пакетные туры на лето в Турцию подешевели на 2-12 процентов

Пакетные туры во многие отели Турции на лето подешевели на 2-12 процентов за месяц. О возможности сэкономить десятки тысяч рублей на отдыхе в популярной курортной стране предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что из-за падения курса доллара и евро цены на размещение в некоторых турецких отелях снизились и теперь путешественникам стали доступны туры на двоих на 15, 30 и даже 60 тысяч рублей дешевле.

В АТОР уточнили, что по состоянию на 14 февраля пакетные туры в Турцию на 10 ночей в четырехзвездочные отели курортов Антальи по системе «все включено» вместе с перелетом из Москвы в июне, трансфером и страховками стоят от 140-170 тысяч рублей на двоих. Аналогичные турпакеты в бюджетные пятизвездочные отели можно купить за 150-220 тысяч рублей на двоих. «Твердые пятерки» на эти же даты с аналогичными характеристиками обойдутся уже дороже — в 230-300 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что российские туристы в числе других иностранцев стали терять интерес к Анталье. В январе 2025 года на турецкий курорт прибыло почти 40 тысяч соотечественников, что на 26 процентов меньше, чем годом ранее.

