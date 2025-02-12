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11:05, 12 февраля 2025Путешествия

Российские туристы прекратили ездить на популярный курорт Турции

АТОР: В январе 2025 года в Анталью прибыло на 26 процентов меньше россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские туристы в числе других иностранцев стали терять интерес к Анталье. О том, что соотечественники прекратили ездить на популярный курорт Турции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, в январе 2025 года в Анталью прибыло почти 40 тысяч россиян, что на 26 процентов меньше, чем годом ранее. Представители турбизнеса курорта тоже подтвердили резкое снижение числа российских туристов. При этом эксперты отмечают, что падение интереса к Анталье естественное.

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К примеру, за последние два года рынок авиаперевозок из России существенно возрос в объемах и вариативности, появилось множество стыковочных рейсов, возросли объемы перевозок в Египет и ОАЭ.

При этом специалисты считают, что снижение числа россиян в Анталье могло быть менее выраженным, если бы в зимнем сезоне на курорте была организована какая-то развлекательная программа. «Но даже на Новый год Анталья не смогла провести ярких мероприятий. Кроме традиционных концертов в сильно подорожавших отелях, по факту в этом регионе ничего не происходило и не могло привлечь дополнительных туристов», — говорят эксперты.

Ранее российские туристы столкнулись с блокировками банковских карт в Турции. Ситуация с действующими на территории страны платежными системами все время меняется, и, чтобы не столкнуться с трудностями, необходимо запрашивать у туроператоров актуальную информацию.

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